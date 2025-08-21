 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Strasbourg en passe de récupérer un joueur de Brighton... grâce à Chelsea
information fournie par So Foot 21/08/2025 à 10:35

Strasbourg en passe de récupérer un joueur de Brighton... grâce à Chelsea

Strasbourg en passe de récupérer un joueur de Brighton... grâce à Chelsea

Another one .

Le RC Strasbourg continue de profiter des bénéfices de la multipropriété : Julio Enciso va passer sous la houle de BlueCo et devrait s’engager avec le club alsacien dans les prochains jours, selon les informations de The Athletic confirmées par L’Équipe . Le joueur serait néanmoins vu par les propriétaires du Racing et de Chelsea comme un joueur des Blues « au long terme », indique The Athletic.

A lire aussi

  • Amine Adli quitte le Bayer Leverkusen pour la Premier League
    Amine Adli quitte le Bayer Leverkusen pour la Premier League
    information fournie par So Foot 21.08.2025 11:09 

    Cherries picking . C’est officiel, Amine Adli quitte le Bayer Leverkusen et s’engage avec Bournemouth jusqu’en 2030 . En manque de temps de jeu depuis sa fracture du péroné en début de saison dernière, l’international marocain avait ouvert la porte à un départ ... Lire la suite

  • De violentes bagarres entre supporters lors d'un match de Copa Sudamericana
    De violentes bagarres entre supporters lors d'un match de Copa Sudamericana
    information fournie par So Foot 21.08.2025 11:07 

    Rien à voir avec l’OM, cette fois. Dans la nuit de mercredi et jeudi, l’Independiente recevait l’Universidad de Chile dans le cadre d’un huitième de finale retour de la Copa Sudamericana, l’équivalent de la Ligue Europa en Amérique du Sud. Après une première période ... Lire la suite

  • Le PSG recrute français
    Le PSG recrute français
    information fournie par So Foot 21.08.2025 09:45 

    Au micro ! Alors qu’il s’apprête à retrouver le Parc des Princes, vendredi soir, contre Angers, le Paris Saint-Germain a arrêté son choix sur l’identité de son nouveau speaker. Vincent Royet est l’heureux élu , après plusieurs tests au cours de la saison passée. ... Lire la suite

  • L'AC Milan change de cible en attaque
    L'AC Milan change de cible en attaque
    information fournie par So Foot 21.08.2025 09:38 

    Victor fait bonne figure. Si l’AC Milan avait rendu public son intérêt pour Rasmus Højlund, les Rossoneri se sont finalement tournés vers sur une option moins coûteuse en la personne de Victor Boniface , selon la Gazzetta dello Sport . L’avant-centre de 24 ans ... Lire la suite

