Strasbourg en passe de récupérer un joueur de Brighton... grâce à Chelsea
Another one .
Le RC Strasbourg continue de profiter des bénéfices de la multipropriété : Julio Enciso va passer sous la houle de BlueCo et devrait s’engager avec le club alsacien dans les prochains jours, selon les informations de The Athletic confirmées par L’Équipe . Le joueur serait néanmoins vu par les propriétaires du Racing et de Chelsea comme un joueur des Blues « au long terme », indique The Athletic. …
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
