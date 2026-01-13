 Aller au contenu principal
Strasbourg crée un poste pour Morgan Schneiderlin
information fournie par So Foot 13/01/2026 à 23:24

À jamais les premiers. Le club alsacien a officialisé ce mardi 13 janvier le retour de Morgan Schneiderlin dans son club formateur. Retraité des terrains depuis 2024, le Strasbourgeois de naissance revient dans son club formateur comme Responsable des prêts (loan manager en anglais).

Le Racing Club de Strasbourg Alsace officialise l’arrivée de Morgan Schneiderlin au poste de Responsable des prêts (Loan Manager) ✍️ Le communiqué 👉 https://t.co/3mI7EfIzHs pic.twitter.com/8x077FvZIr…

LB pour SOFOOT.com

