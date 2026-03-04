 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien de Ligue 1 casse la cage en Championship
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 09:26

Un ancien de Ligue 1 casse la cage en Championship

Un ancien de Ligue 1 casse la cage en Championship

En 2026, on appelle ça, un « banger » . Azor Matusiwa marque peu, mais on ne peut pas lui reprocher de faire les choses à moitié quand il s’y met. Depuis son départ de Ligue 1, à l’été 2025, le milieu néerlandais est devenu l’homme à tout (bien) faire d’Ipswich Town . Mardi soir, il a encore enlevé une belle épine du pied de son club et lui donnant la victoire contre Hull City (1-0) dans un match crucial en vue des play-off.

Premier but en Championship

À 19 minutes du terme, le milieu infatigable passé par Reims et Rennes a envoyé une praline parfaite dans la lucarne d’Ivor Pandur , arrachant tout sur son passage. Un premier but en Championship (après deux dans la Marne et un en Ille-et-Vilaine) qui marque les esprits et cause sans doute un bon mal de dos au caméraman qui a tenté de suivre la trajectoire de la frappe.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • À Los Angeles, les amateurs iraniens de football tiraillés entre politique et passion du sport
    À Los Angeles, les amateurs iraniens de football tiraillés entre politique et passion du sport
    information fournie par AFP Video 04.03.2026 10:24 

    Face aux bombardements menés par Israël et les Etats-Unis contre le régime de Téhéran, les joueurs iraniens de l'Arya Football Club de Los Angeles oscillent entre politique et passion du sport.

  • L'Inter se contera d'un nul contre Côme
    L'Inter se contera d'un nul contre Côme
    information fournie par So Foot 04.03.2026 10:20 

    Como 1907 0-0 Inter Milan À l’italienne. Opposés en demi-finale aller de Coupe d’Italie ce mardi, Côme et l’Inter Milan n’ont proposé qu’un triste 0-0 au stade Giuseppe-Sinigaglia. À peine remis de leur élimination de Ligue des champions par Bodø/Glimt et à quelques ... Lire la suite

  • Pour Corentin Tolisso, Pierre Sage a « sauvé » l’OL
    Pour Corentin Tolisso, Pierre Sage a « sauvé » l’OL
    information fournie par So Foot 04.03.2026 10:16 

    Le retour du roi. Pour la première fois depuis son licenciement de l’OL en janvier 2025, Pierre Sage va retrouver le Groupama Stadium, jeudi soir, pour les quarts de finale de Coupe de France. Désormais sur le banc du RC Lens, il a assuré être « Lyonnais et entraîneur ... Lire la suite

  • Un penaltygate à Strasbourg ?
    Un penaltygate à Strasbourg ?
    information fournie par So Foot 04.03.2026 09:55 

    Le groupe vit-il si bien que le laissent supposer les vidéos de danse dans les vestiaires ? Après avoir été malmené par Reims en quarts de Coupe de France, Strasbourg s’est finalement qualifié pour les demi-finales (2-1) grâce à deux penaltys . Le premier a été ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank