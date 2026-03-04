Kylian Mbappé au soutien de Rodrygo après sa grosse blessure

La blessure pré-Mondial, ce fléau. Victime d’une sale rupture du ligament croisé au genou droit, Rodrygo sait qu’il restera sur la touche jusqu’à la fin de la saison . Et qu’il loupera donc le Mondial américain , qui commence dans moins de 100 jours.

Alors, l’ailier brésilien a exprimé toute sa tristesse ce mardi . « C’est l’un des pires jours de ma vie, j’ai tellement redouté cette blessure… La vie a peut-être été un peu cruelle avec moi ces derniers temps… Je ne sais pas si je mérite ça, mais de quoi me plaindre ? J’ai vécu tellement de choses merveilleuses, que je ne méritais pas non plus » , écrit l’international brésilien dans un message publié sur Instagram.…

CMF pour SOFOOT.com