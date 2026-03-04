Un dernier carré 100% Ligue 1 en Coupe de France : une première depuis 2020

Les petits Poucets ont-ils tous perdu leurs bottes de sept lieues ? Après la victoire de Strasbourg face à Reims en quarts de finale de Coupe de France ce mardi (2-1), la Coupe de France ne compte plus que des membres de l’élite comme prétendants . Pensionnaires de Ligue 2, les Rémois étaient en effet la dernière équipe en lice à ne pas jouer en Ligue 1.

Pour retrouver la trace d’un dernier carré 100% Ligue 1 (on dirait le titre d’une émission de Ligue 1+, tiens) en Coupe de France, il faut remonter à l’édition 2020 . À l’époque – en pleine pandémie Covid – , le PSG l’avait emporté sur Saint-Étienne en finale, après avoir écrasé Lyon en demi-finales. Les Verts avaient de leur côté gagné contre le Stade rennais pour accéder au Stade de France.…

CMF pour SOFOOT.com