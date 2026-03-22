Strasbourg bat Nantes sur le fil

Porté par un virevoltant Matthis Abline (un but et une passe décisive), le FC Nantes pensait tenir au moins un nul dans la quête du maintien, mais s’est finalement fait renverser par Strasbourg dans le temps additionnel (2-3). La déception est immense pour les hommes de Vahid Halilhodžić, mais les signes sont encourageants.

Nantes 2-3 Strasbourg

Buts : Tabibou (6 e ) et Abline (53 e ) pour le FCN // Oyedele (45 e +2) et Panichelli (78 e , 90 e +2) pour le RCSA

Pour le retour de Vahid Halilhodžić sur le banc du FC Nantes ce dimanche, les Canaris se sont sublimés, mais se sont fait renverser dans les ultimes minutes par Strasbourg à la Beaujoire (2-3). Offensifs d’entrée de jeu, les Nantais prennent directement les commandes de la partie. À la suite d’une belle différence de Matthis Abline sur Guela Doué côté gauche, l’ailier trouve Dehmaine Tabibou dans l’axe, qui ajuste Mike Penders du gauche (1-0, 6 e ) . Grâce à un Abline survolté, les Nantais se montrent dangereux et c’est ensuite à Mohamed Kaba de passer tout près de doubler la mise (18 e ).…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com