 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Strasbourg bat Nantes sur le fil
information fournie par So Foot 22/03/2026 à 22:59

Strasbourg bat Nantes sur le fil

Strasbourg bat Nantes sur le fil

Porté par un virevoltant Matthis Abline (un but et une passe décisive), le FC Nantes pensait tenir au moins un nul dans la quête du maintien, mais s’est finalement fait renverser par Strasbourg dans le temps additionnel (2-3). La déception est immense pour les hommes de Vahid Halilhodžić, mais les signes sont encourageants.

Nantes 2-3 Strasbourg

Buts : Tabibou (6 e ) et Abline (53 e ) pour le FCN // Oyedele (45 e +2) et Panichelli (78 e , 90 e +2) pour le RCSA

Pour le retour de Vahid Halilhodžić sur le banc du FC Nantes ce dimanche, les Canaris se sont sublimés, mais se sont fait renverser dans les ultimes minutes par Strasbourg à la Beaujoire (2-3). Offensifs d’entrée de jeu, les Nantais prennent directement les commandes de la partie. À la suite d’une belle différence de Matthis Abline sur Guela Doué côté gauche, l’ailier trouve Dehmaine Tabibou dans l’axe, qui ajuste Mike Penders du gauche (1-0, 6 e ) . Grâce à un Abline survolté, les Nantais se montrent dangereux et c’est ensuite à Mohamed Kaba de passer tout près de doubler la mise (18 e ).…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Élections municipales : à Lyon, Jean-Michel Aulas annonce déposer un recours
    Élections municipales : à Lyon, Jean-Michel Aulas annonce déposer un recours
    information fournie par So Foot 22.03.2026 23:21 

    Digne de son affrontement avec John Textor. Alors que Grégory Doucet, maire sortant de Lyon, annonçait dans la soirée de ce dimanche être réélu, il se pourrait que tout ne soit pas encore totalement terminé dans la capitale des Gaules. Lors de sa prise de parole, ... Lire la suite

  • L'Inter Milan frustré par la Fiorentina
    L'Inter Milan frustré par la Fiorentina
    information fournie par So Foot 22.03.2026 23:12 

    Fiorentina 1-1 Inter Milan Buts : Ndour (77ᵉ) pour la Viola // Esposito (1 e ) pour les Nerrazurri La peur de gagner ? Incapable de gagner depuis trois rencontres en championnat (une défaite et deux nuls), l’Inter Milan a encore craqué, cette fois face à la Fiorentina ... Lire la suite

  • Avec un doublé de Vinícius, le Real Madrid sort vainqueur d'un derby débridé
    Avec un doublé de Vinícius, le Real Madrid sort vainqueur d'un derby débridé
    information fournie par So Foot 22.03.2026 23:09 

    Au terme parti dans tous les sens, le Real Madrid a arraché la victoire dimanche soir face à l'Atlético (3-2). Vinícius a régalé, Kylian Mbappé était de retour et les Colchoneros ont envoyé deux bijoux dans la cage de Lunin. Bref, on a vécu une belle soirée de ... Lire la suite

  • Aulas ne sera pas le prochain maire de Lyon
    Aulas ne sera pas le prochain maire de Lyon
    information fournie par So Foot 22.03.2026 22:57 

    On peut être maire de Lyon dans les Sims ? Jean-Michel Aulas (DVC) ne sera pas le prochain maire de la capitale des Gaules. L’ancien président de l’Olympique lyonnais, candidat de la droite et du centre, est battu par le maire écologiste Grégory Doucet , rejoint ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank