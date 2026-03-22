Avec un doublé de Vinícius, le Real Madrid sort vainqueur d'un derby débridé
Au terme parti dans tous les sens, le Real Madrid a arraché la victoire dimanche soir face à l'Atlético (3-2). Vinícius a régalé, Kylian Mbappé était de retour et les Colchoneros ont envoyé deux bijoux dans la cage de Lunin. Bref, on a vécu une belle soirée de football.
Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid
Buts : Vinícius (52 e et 72 e ) et Valverde (55 e ) pour le Real // Lookman (33 e ) et Molina (66 e ) pour l’Atlético
Exclusion : Valverde (77 e ) côté Real …
Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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