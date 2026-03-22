Avec un doublé de Vinícius, le Real Madrid sort vainqueur d'un derby débridé

Avec un doublé de Vinícius, le Real Madrid sort vainqueur d'un derby débridé

Au terme parti dans tous les sens, le Real Madrid a arraché la victoire dimanche soir face à l'Atlético (3-2). Vinícius a régalé, Kylian Mbappé était de retour et les Colchoneros ont envoyé deux bijoux dans la cage de Lunin. Bref, on a vécu une belle soirée de football.

Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid

Buts : Vinícius (52 e et 72 e ) et Valverde (55 e ) pour le Real // Lookman (33 e ) et Molina (66 e ) pour l’Atlético

Exclusion : Valverde (77 e ) côté Real …

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com