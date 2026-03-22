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Élections municipales : à Lyon, Jean-Michel Aulas annonce déposer un recours
information fournie par So Foot 22/03/2026 à 23:21

Élections municipales : à Lyon, Jean-Michel Aulas annonce déposer un recours

Élections municipales : à Lyon, Jean-Michel Aulas annonce déposer un recours

Digne de son affrontement avec John Textor.

Alors que Grégory Doucet, maire sortant de Lyon, annonçait dans la soirée de ce dimanche être réélu, il se pourrait que tout ne soit pas encore totalement terminé dans la capitale des Gaules. Lors de sa prise de parole, peu après 23 heures, Jean-Michel Aulas a affirmé qu’il allait déposer un recours, dénonçant des « irrégularités » . « On ne sait pas qui a gagné Lyon, on sait qui a gagné la métropole (Véronique Sarselli, NDLR). C’est vrai que Monsieur Doucet en rajoute un peu, mais à sa place, je ne ferais pas le fier. Les résultats sont beaucoup plus serrés que ceux annoncés par les médias et le maire sortant. Il y aurait 1 500 voix d’écart. […] Compte tenu d’irrégularités, nous avons déposé un recours. Je tiens à exposer mes réserves quand au résultat final » , a expliqué l’ancien président de l’OL.…

AL pour SOFOOT.com

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