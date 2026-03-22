Forfait, Manu Koné ne sera pas remplacé chez les Bleus

Un début d’hécatombe.

Pour son avant-dernière liste à la tête des Bleus, Didier Deschamps doit se gratter la tête. Après avoir perdu Bradley Barcola plus tôt dans la semaine, victime d’une entorse à la cheville, puis William Saliba, ce dimanche, pour une douleur à la cheville, DD fait face également à l’indisponibilité de Manu Koné, blessé jeudi face à Bologne. Si Maxence Lacroix a pris la place de Saliba, Koné, lui, ne sera pas remplacé, selon les informations de L’Équipe . Un choix du staff des Bleus, qui estime que suffisamment de solutions existent déjà dans l’entrejeu avec Eduardo Camavinga, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, et Warren Zaïre-Emery, alors que l’équipe pourrait évoluer en 4-2-3-1.…

AL pour SOFOOT.com