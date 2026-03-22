L'Inter Milan frustré par la Fiorentina
Fiorentina 1-1 Inter Milan
Buts : Ndour (77ᵉ) pour la Viola // Esposito (1 e ) pour les Nerrazurri
La peur de gagner ? Incapable de gagner depuis trois rencontres en championnat (une défaite et deux nuls), l’Inter Milan a encore craqué, cette fois face à la Fiorentina ce dimanche en clôture de la 30ᵉ journée de Serie A (1-1). Tout commence pourtant de la meilleure des manières pour les hommes de Cristian Chivu puisque dès la première minute de jeu, les Nerrazurri font trembler les filets. Sur un centre millimétré de Nicolò Barella, Sebastiano Esposito boxe le ballon de la tête et marque (1-0, 1ᵉ). Malgré ce départ canon, l’Inter peine à tuer le match et se procure peu d’occasions.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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