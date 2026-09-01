Strasbourg accueille une 16e recrue
Le Racing a une nouvelle recrue et, surprise, elle ne vient pas de Chelsea. Les Alsaciens ont annoncé ce mardi matin le transfert du jeune avant-centre danois Conrad Harder. L’attaquant qui, à seulement 21 ans, va (déjà) découvrir son quatrième club (et quatrième championnat), arrive en prêt en provenance du RB Leipzig.
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