Strasbourg accueille un nouveau défenseur et ne trouve pas la faille contre Mayence
C’est plutôt en attaque qu’il faudrait continuer à recruter.
Pour son dernier amical de la présaison, ce samedi après-midi face à Mayence, Strasbourg n’a pas marqué, mais n’a rien encaissé non plus (0-0) . À noter que plus tôt, dans la matinée, l’équipe « bis » strasbourgeoise s’était inclinée face au même adversaire (2-1).…
