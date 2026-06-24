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Stormy : « Dans le foot comme le rap, on peut partir de rien et réussir »
information fournie par So Foot 24/06/2026 à 15:40

Stormy : « Dans le foot comme le rap, on peut partir de rien et réussir »

Stormy : « Dans le foot comme le rap, on peut partir de rien et réussir »

Après son premier album Iceberg , Stormy revient sur le devant de la scène avec la sortie de son nouvel opus Desperado . Loin d’être désespéré par ses nombreux succès musicaux au Maroc et dans le monde, Stormy revient sur l’ascension de sa musique, son amour du foot et ses nombreuses connexions avec la sélection marocaine.

On a vu de nombreux artistes français en featuring sur ton dernier album. C’est qui Stormy ? Un artiste qui veut s’exporter en France ?

J’ai 29 ans, je suis rappeur marocain et je viens de Rabat. Je suis rentré récemment dans le monde de la musique étant donné que mon premier morceau date de 2017. Bon, inutile de le chercher, vous ne le trouverez pas car il a sauté : je n’avais pas les droits sur l’instru. ( Rires. ) Sinon, on travaille beaucoup sur une mon image à l’international. J’ai récemment tourné un clip au Japon et l’objectif, à terme, est effectivement de m’exporter à l’international, et donc en France.…

Propos receuillis par Arsène Belgodère-Soria et Noah Potloot, à Paris pour SOFOOT.com

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