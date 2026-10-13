Steven Gerrard s’estime volé par Manchester City

Un crime contre le souvenir ? Ce mardi, c’est au tour de l’ancienne légende de Liverpool Steven Gerrard de revenir sur le scandale visant Manchester City au micro du podcast Overlap Daily. Pour le quatrième joueur le plus capé de l’histoire de la sélection anglaise, il ne s’agit pas de se la jouer matérialiste.

Aux voleurs !

L’ancien milieu de terrain des Reds , connu pour n’avoir jamais remporté la Premier League, estime être passé à autre chose : « Je ne suis pas quelqu’un qui va dire que j’accepterais une médaille de Premier League ou que je veux celle qu’ils ont… J’ai accepté le fait que je n’ai jamais gagné la Premier League… J’ai accepté l’incident qui m’est arrivé à la fin de cette saison. » …

AP pour SOFOOT.com