Deux hommes arrêtés pour une tentative de cambriolage chez un joueur du Barça

Joan García aurait pu avoir une bien mauvaise surprise. Le domicile du portier espagnol avait été la cible d’une tentative de cambriolage le 10 janvier dernier, alors qu’il était en Arabie saoudite pour disputer la Supercoupe d’Espagne avec le FC Barcelone. Deux hommes, de 58 et 42 ans, ont été arrêtés par les Mossos d’Esquadra , la police catalane, selon les informations du Mundo Deportivo . Les deux suspects se sont introduits dans le domicile du joueur avant de fuir face au déclenchement de l’alarme et à l’arrivée imminente des forces de l’ordre.

Une tentative d’intrusion chez Jules Koundé

L’international français Jules Koundé a également été visé par une tentative d’intrusion puisque les deux suspects avaient rodé aux alentours du domicile du joueur, sans pour autant passer à l’acte selon le média espagnol.…

MB pour SOFOOT.com