Le Borussia Dortmund mise sur la stabilité

Le doux parfum de la Ruhr. Après un passage de deux saisons à Francfort (2016-2018), une toute petite année en Bavière (2018-2019) et deux ans à Wolfsburg (2022-2024), Niko Kovač va vraisemblablement battre son record de longévité sur un banc allemand après sa prolongation au Borussia Dortmund.

Le technicien croate était arrivé au club de la Ruhr lors de la deuxième partie de l’exercice 2024-2025 pour redresser une situation sportive bien difficile. En misant sur sa connaissance du championnat allemand (c’est le moins que l’on puisse dire), Kovač était parvenu à qualifier le BVB pour la Ligue des champions. …

MB pour SOFOOT.com