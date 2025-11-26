Steven Fletcher scotché par les Ultras lors de son prêt à l’OM
Choqué, mais pas déçu.
Dans un épisode du podcast de Ben Foster (The Ben Foster Podcast), Steven Fletcher est revenu sur sa courte aventure à l’Olympique de Marseille. Prêté six mois par Sunderland durant la saison 2015-2016, l’attaquant écossais a été marqué positivement par les supporters : « Les Ultras de Marseille étaient incroyables. Dès mon arrivée à l’aéroport, ils m’ont accueilli en nombre. Au stade Vélodrome, ils étaient placés derrière chacun des buts et leurs chants se répondaient, c’était fou. » …
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer