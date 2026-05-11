Steve Mandanda raconte son blues après sa retraite

Tourner dans le vide. Après avoir annoncé sa retraite à 40 ans en fin de saison dernière, Steve Mandanda revient dans un livre intitulé Les jours d’après qui doit paraître le 13 mai sur les mois qui ont suivi la fin de sa carrière et les difficultés qu’il a éprouvé.

La difficulté de faire face à « la petite mort du sportif »

Dans un entretien accordé à L’Equipe , l’ancien gardien de l’Olympique de Marseille explique notamment avoir mal vécu cette période , surtout après que le Stade rennais n’a pas prolongé son contrat alors qu’il se voyait bien rempiler pour une saison supplémentaire en Bretagne . « Si le Stade Rennais m’avait proposé de continuer, je serais encore en activité. La chute est d’autant plus difficile qu’à ce moment-là de ma carrière, je n’étais pas prêt à arrêter (…) Au final, je décide de prendre ma retraite sportive car je ne me voyais pas repartir et me lancer dans un autre challenge pour un an. Je n’étais pas sûr de pouvoir tenir toute une saison si ça se passait mal » , s’est-il ému.…

LB pour SOFOOT.com