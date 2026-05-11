Le scénario qui priverait le PSG d'un titre de champion

« Champions à 99,9 % » . Tels sont les mots de Luis Enrique après la victoire des Parisiens face à Brest ce week-end (1-0). Alors que les joueurs de la capitale possèdent 6 points d’avance et une différence de buts de +15 à deux matchs de la fin de la saison , il leur faudrait un véritable naufrage pour ne pas décrocher un nouveau sacre national, le 14 e de leur histoire.

Pour qu’un tel scénario se produise, une seule solution : deux défaites cinglantes du PSG et deux larges succès lensois , qui permettraient de combler l’écart de buts entre les deux clubs (+29 pour Lens contre +44 pour le PSG). Bref, rien d’évident mais pas impossible quand on sait déjà que Lens et Paris s’affrontent directement ce mercredi, pour le compte de la 29e journée, avant que chacun ne joue respectivement sa dernière carte dimanche contre Lyon et le Paris FC.…

TC pour SOFOOT.com