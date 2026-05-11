Jeudi, Esteban Lepaul regardera le 20 Heures « comme tous les soirs »

Un fanatique de Gilles Bouleau ? Une nouvelle fois décisif lors de la victoire de Rennes contre le Paris FC (2-1), Esteban Lepaul continue de faire parler de lui avant l’annonce, jeudi soir, de la liste de Didier Deschamps pour le prochain Mondial . En zone mixte, l’attaquant de 26 ans a reconnu ne pas avoir reçu de pré-convocation pour la Coupe du monde , indiquant qu’il « ne s’attend à rien » .

Malgré tout, Lepaul sera devant sa télé, puisque suivre le journal présenté par l’illustre Gilles Bouleau fait déjà partie de sa routine . « Je regarde le 20 Heures, ça ne changera pas d’habitude » , a-t-il indiqué, en ajoutant qu’il allait « passer une soirée tranquille » .…

TC pour SOFOOT.com