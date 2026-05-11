La chaîne TV du Real Madrid trouve encore le moyen de se plaindre après le Clásico

Ils ne s’arrêteront jamais. Alors que le FC Barcelone a validé son 29 e titre de champion d’Espagne en battant le Real Madrid lors du Clásico (2-0) , dimanche soir, la chaîne TV du club merengue a trouvé, une nouvelle fois de plus, le moyen de pester contre l’arbitrage après la rencontre .

Une volonté de nuire ?

Si le Barça a nettement dominé les débats tout au long du match, le rival madrilène s’est particulièrement attardé sur un coup d’Eric Garcia sur Jude Bellingham en seconde période (55 e ) . « Il y a peut-être eu une poussée au niveau du cou, mais nous ne l’avons pas vue. Ce que nous avons vu, c’est un coup de coude d’Eric García, une faute flagrante passible d’un carton rouge » , dénonce RMTV d’après Marca . Le média du Real ajoute : « C’est une nouvelle preuve de l’inaction de la VAR, incapable de corriger ce qui pourrait être une injustice. » …

CT pour SOFOOT.com