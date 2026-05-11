Habib Beye, emporté par la houle

Alors que la situation en interne à l'OM se dégrade semaine après semaine et malgré la petite victoire au Havre, Habib Beye semble désormais bien seul à tenter de sauver les apparences. L'entraîneur de l'OM varie désormais entre câlinothérapie, mises à l'écart et discours d'affirmation, dont l'accumulation frise le pathétique. Tour d'horizon.

« Du sport, j’ai connu le pire et le meilleur. Mes plus grandes émotions ont un nom : Marseille », écrivait Bernard Tapie dans sa biographie Librement . Un sentiment que devrait partager Habib Beye, l’entraîneur de l’OM, dont l’aventure pourrait s’achever dès la dernière représentation de la saison dimanche prochain face à Rennes au Vélodrome, trois mois après avoir changé de crémerie. Du capitaine adoré au premier technicien depuis Albert Emon en 2002 à compter cinq défaites après ses dix premiers matchs, l’ancien consultant a beau plaider le contexte marseillais depuis son arrivée, il ne parvient toujours pas à l’appréhender.

Une aventure sportive contrariée

Malgré son aventure en demi-teinte du côté de du Stade rennais, l’arrivée d’Habib Beye comme entraîneur de l’OM en février dernier pouvait ressembler à une bonne idée, malgré le chantier qui l’attendait. Capitaine du club au mitan des années 2000, Beye semblait donc un candidat sérieux pour tenter de remettre de l’ordre dans les têtes et des sourires sur les visages phocéens. Quatre mois plus tard, la déception se fait sentir. L’échec n’est pas encore total, l’OM pouvant encore espérer se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine, mais cette équipe bien loin des objectifs initiaux de 2 e place et de qualification directe en Ligue des champions.…

LB pour SOFOOT.com