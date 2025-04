Stéphanie Lam, la femme de la situation

Stéphanie Lam entraîne l’équipe première senior du COM Bagneux. Mieux, elle a marqué l’histoire du club en l’amenant pour la première fois de son histoire en Régional 2. Rencontre avec une des rares femmes installées sur le banc d’une équipe masculine en Île-de-France.

Le dimanche 30 mars 2025 était un jour de fête. Parce que c’était l’Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, mais pas seulement. Pour les joueurs de l’équipe senior du COM Bagneux, chaque dimanche est une formidable raison de se réjouir. Celui-ci ne fait pas exception, même s’il faut se farcir une heure de route pour atteindre Neauphle-le-Château. Là-bas, dans les Yvelines, un match décisif pour le maintien en Régional 2 les attend. Un niveau que le club fréquente pour la première fois de son histoire. Cet exploit, ils le doivent au travail de Stéphanie Lam, 35 ans et l’une des deux seules femmes à entraîner d’une équipe de seniors masculins au niveau régional en Île-de-France. Et jusqu’à l’an dernier, elle fut la seule.

Une élève modèle

Stéphanie a toujours baigné dans le football. Si bien que le club de sa ville, Bagneux, a toujours été un refuge pour elle. Malheureusement, sa carrière de joueuse est coupée net à cause de blessures. À 23 ans, elle tente de jouer à nouveau. C’est un échec. C’est alors qu’un de ses amis, éducateur au sein du club, lui propose d’encadrer l’école de football féminine. Pourtant, c’est vers le collectif masculin qu’elle va rapidement bifurquer. « Ce n’est pas la même façon d’appréhender le sport. Je suis quelqu’un d’assez autoritaire, j’ai un ton sec, c’est ma personnalité, et c’est vrai qu’avec des filles, il faut être un peu plus souple, plus dans la bienveillance » , explique-t-elle. Progressivement, elle gravit les échelons et les catégories d’âge jusqu’en 2019, où elle atteint son graal : l’équipe première senior. Elle a conscience de l’opportunité que cela représente : « Je serai toujours reconnaissante envers le club de Bagneux pour m’avoir laissé ma chance. Dans n’importe quel autre club, est-ce que le président aurait pris le risque de mettre une femme sur le banc de son équipe première ? » Mais au sein du club de Bagneux, la différence de genre n’existe pas. Ses compétences ne sont plus à prouver, on la place là où elle doit être.…

Photos : COM Bagneux.

Par Rayane Amarsy, à Neauphle pour SOFOOT.com