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Stéphanie Frappart met un terme à sa carrière d’arbitre
information fournie par So Foot 26/06/2026 à 15:53

Stéphanie Frappart met un terme à sa carrière d’arbitre

Stéphanie Frappart met un terme à sa carrière d’arbitre

Trois coups de sifflet, et Stéphanie Frappart rentre au vestiaire. Le 5 juin dernier, à Odense lors du match entre le Danemark et la Suède pour les éliminatoires de la Coupe du monde féminine, personne ne se doutait qu’il s’agissait du dernier match de la carrière de l’arbitre la plus renommée. La Française a décidé de ne plus officier de rencontres, a annoncé la FFF, après avoir été promue responsable de la Commission des arbitres de l’UEFA. La femme de 42 ans quitte également son poste de directrice technique déléguée à l’arbitrage féminin de la FFF, qu’elle occupe depuis 2023.

Pionnière de l’arbitrage féminin

« Stéphanie Frappart contribuera au développement stratégique de l’arbitrage en Europe. Elle contribuera également aux travaux de l’UEFA en matière de désignation des arbitres, de contrôle de la performance, de conseils techniques et de développement continu des officiels de match pour les compétitions de l’UEFA » , a indiqué l’instance européenne, ce jeudi.…

NB pour SOFOOT.com

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