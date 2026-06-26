Liverpool et le Real Madrid brillent à la Coupe du monde
La Coupe du monde des clubs. Pendant ce Mondial le plus prolifique de l’histoire, supporters et dirigeants des clubs de football scrutent les actions décisives de leurs poulains. En tête, Liverpool, avec cinq buts et onze passes décisives (dont trois d’Alexander Isak), Virgil Van Dijk et Florian Wirtz distillant un caviar chacun ce jeudi soir, parmi les cinq joueurs des Reds présents sur la pelouse.
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