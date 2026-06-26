Erling Haaland sur le banc face aux Bleus ?

Personne ne pourra lui reprocher d’être un menteur. Après la victoire de la Norvège face au Sénégal (3-2) synonyme de qualification pour les seizièmes de finale, Erling Haaland avait déclaré s’en foutre royalement du match contre l’équipe de France de ce vendredi. Et il n’a pas menti puisque la Norvège devrait aligner son équipe bis face à Kylian Mbappé et compagnie . En premier lieu, le buteur de Manchester City devrait entamer la rencontre sur le banc selon L’Équipe .

Dix changements attendus

Si Jørgen Strand Larsen devrait remplacer le Cyborg , il ne sera pas le seul habituel remplaçant à démarrer la rencontre . Dix changements sont attendus dans la compo des Vikings par rapport à celle mise en place par Ståle Solbakken contre les Lions de la Teranga. Martin Ødegaard et Alexander Sørloth devraient, eux aussi, commencer la rencontre avec une chasuble. Le seul à enchaîner une troisième titularisation ? Frederik Aursnes.…

EM pour SOFOOT.com