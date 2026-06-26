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Les scénarios qui qualifient le Sénégal en seizièmes de finale
information fournie par So Foot 26/06/2026 à 17:42

Les scénarios qui qualifient le Sénégal en seizièmes de finale

Les scénarios qui qualifient le Sénégal en seizièmes de finale

Erreur strictement interdite. Opposé à l’Irak ce vendredi soir (21 heures) après ses revers successifs face à la France (1-3) puis la Norvège (2-3), le Sénégal n’a plus le choix : il faut s’imposer pour espérer finir parmi les huit meilleurs 3 es et ainsi accéder aux seizièmes de finale. La victoire seule ne suffira pas pour autant aux Lions de la Teranga, qui n’ont pas leur destin entre leurs mains. On fait le point sur ce dont le Sénégal a besoin pour se qualifier.

Une victoire nette, mais pas que

Avec une différence de buts de -3, Sadio Mané et consorts devront impérativement s’imposer par trois buts d’écart a minima face aux Lions de Mésopotamie . En cas de succès 3-0, le Sénégal serait alors provisoirement le cinquième meilleur 3 e , juste derrière la Suède, l’Équateur, la Bosnie-Herzégovine et le Paraguay (tous comptabilisent 4 points et ne peuvent plus être rejoints). Les Sénégalais n’auraient donc plus qu’à espérer que les autres résultats tournent en leur faveur dans les heures et jours suivants.…

VM pour SOFOOT.com

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