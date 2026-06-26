Une avancée historique pour le foot féminin
C’est un moment qui fera date dans l’histoire du football féminin français. Dans un communiqué, l’UNFP a annoncé que la première convention collective du football féminin professionnel a été signée ce jeudi . Un accord de principe entre l’UNFP, le syndicat des joueurs et joueuses professionnels et Foot Unis, celui des clubs, avait déjà été trouvé mi-mai.
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