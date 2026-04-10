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Arne Slot et le soutien de tout le monde à Liverpool
information fournie par So Foot 10/04/2026 à 12:28

Arne Slot et le soutien de tout le monde à Liverpool

Arne Slot et le soutien de tout le monde à Liverpool

Une très longue fin de saison. Arne Slot est vivement critiqué de l’autre côté de la Manche pour les piètres performances de Liverpool , tout fraîchement battu 2-0 par le Paris Saint-Germain en quart de finale aller de Ligue des champions, cette saison. La veille de la réception de Fulham à Anfield, Slot assure se sentir soutenu.

Les supporters avec Slot ?

« Je me répète souvent, mais je l’ai déjà dit à maintes reprises : je ressens un immense soutien. Pas seulement de la part des propriétaires, Richard et Michael, mais aussi, aussi étrange que cela puisse paraître, je ressens le soutien des supporters , assure le Néerlandais. Quand nous étions à Paris, juste après notre défaite 4-0 contre Manchester City, les supporters chantaient : « Nous vous aimons Liverpool » […] Ce soutien, on l’a ressenti sans arrêt. Je pense que le club sait dans quelle période on se trouve. En attendant, je me sens pleinement soutenu. »

EA pour SOFOOT.com

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