Le nouveau président de l'OM a-t-il été condamné dans l'affaire Tapie ?

Désigné nouveau président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard n’est pas un nom très connu dans le football. Sauf peut-être par ceux qui avaient suivi de près l’affaire entre Bernard Tapie et le Crédit lyonnais, dans laquelle le nom de l’ancien PDG d’Orange avait été cité.

Une infraction requalifiée en négligence

Dans un premier temps condamné en appel le 24 novembre 2021 à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende pour complicité de détournement de fonds publics, dans le cadre de l’arbitrage favorable à Bernard Tapie dans son litige avec le Crédit lyonnais , le nouveau président marseillais, ex-directeur de cabinet de Christine Lagarde au ministère de l’Économie, avait été sanctionné pour avoir agi en défense des intérêts de l’homme d’affaires plutôt que ceux de l’État.…

TM pour SOFOOT.com