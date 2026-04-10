Jamal Musiala se lance dans les livres pour enfants

Plus complet qu’Amélie Nothomb et compagnie. Lorsque Jamal Musiala ne peut galoper dans les prés, il fait courir sa plume. Comme le rapporte le média allemand Welt , le bonhomme de 23 ans fait paraître ce vendredi deux livres destinés à la jeunesse : My Football Adventure Begins et My Star At Bayern . Dans ses écrits, le longiligne milieu du Bayern Munich partage ses anecdotes d’enfance et ses premiers mois à Munich.

Parmi les petites drôleries qu’on peut y trouver, le natif Stuttgart balance qu’il a eu peur d’un renard à 7 piges (il n’avait jamais eu de jardin de sa vie et sa mère a dû le rassurer) et qu’à son arrivée au Bayern en 2019, il était tout stressé pour son premier entraînement : « J’ai vérifié sept fois que j’avais bien mis mon réveil. Il ne fallait surtout pas que je me rendorme ! » …

SW pour SOFOOT.com