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Stéphane Richard : il était une fois un Marseillais
information fournie par So Foot 10/04/2026 à 15:22

Stéphane Richard : il était une fois un Marseillais

Stéphane Richard : il était une fois un Marseillais

Officiellement nommé président de l'Olympique de Marseille ce vendredi par Frank McCourt, Stéphane Richard débarque à l'un des postes les plus enviés mais aussi exigeants du football français. Une chose est sûre : l'ancien PDG d'Orange aiment et connaît Marseille, au cas où vous ne l'auriez pas compris.

La deuxième conférence de presse de Frank McCourt depuis sa prise de poste en 2016 était particulièrement attendue ce vendredi. Et pour cause, elle devait permettre d’enfin connaître le successeur de Pablo Longoria au poste de président de l’Olympique de Marseille. Le suspense a très vite été levé puisque Stéphane Richard est apparu avec un sourire légèrement crispé aux côtés de l’Américain dès le début de celle-ci. Si les premières rumeurs annonçaient l’arrivée du journaliste Mohamed Bouhafsi à la tête du club, c’est finalement bien l’ancien patron d’Orange qui occupera le poste à partir du 2 juillet prochain. Son nom ne vous parle pas, c’est normal, mais la conférence de presse du jour a permis d’en apprendre un peu plus sur le personnage ( spoiler : il connaît et comprend très bien la ville de Marseille, oui, oui, il vous le jure !)

Bac et ricanements

Dans son propos liminaire, Stéphane Richard a très vite voulu prouver qu’il avait un lien fort avec Marseille, un critère important pour McCourt. « Une grande émotion pour moi parce que mes deux passions convergent : Marseille et le foot, a-t-il posé. Je garde beaucoup de contacts, dont ma professeure de français. J’ai passé mon bac à Marseille, puis je suis monté à Paris pour ma classe préparatoire. Je me souviens des ricanements quand je disais que je venais de Marseille. J’ai gardé des liens très forts avec cette ville, où se trouve la seule maison que je possède aujourd’hui. J’y ai beaucoup d’amis, c’est une ville que je connais intimement. »

Par Thomas Morlec, avec Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

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