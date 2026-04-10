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De Zerbi pense mériter son nouveau poste
information fournie par So Foot 10/04/2026 à 17:04

De Zerbi pense mériter son nouveau poste

De Zerbi pense mériter son nouveau poste

Attendu au tournant. Malgré la fronde de plusieurs groupes de supporters, Roberto De Zerbi va diriger son premier match à la tête de Tottenham face à Sunderland ce dimanche. L’objectif est clair pour l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille : éviter aux Spurs de connaître leur première relégation en Championship depuis 1977.

En conférence de presse, le technicien italien a expliqué sa méthode pour les prochaines semaines : « Je n’ai pas le temps de m’attarder sur les principes ou la construction du jeu, je veux apporter de l’organisation avec et sans le ballon , a indiqué De Zerbi en conférence de presse. Ce que je veux faire et ce que je veux accomplir, c’est forger le caractère de cette équipe. Le bon état d’esprit, le courage de jouer et d’attaquer. L’ADN de ce club et de cette équipe, c’est de trouver le chemin des filets, de marquer. Sur ce point, je peux transmettre ma philosophie. »…

TM pour SOFOOT.com

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