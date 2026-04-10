La Juventus blinde Spalletti
Le choix de la raison. À la tête de la Juventus depuis fin octobre dernier, Luciano Spalletti risque de ne pas faire ses valises de sitôt. L’ancien sélectionneur de l’Italie , un temps cité pour reprendre la Nazionale après la débâcle face à la Bosnie-Herzégovine, a été prolongé ce vendredi jusqu’en 2028 par les dirigeants des Bianconeri.
✍️ Luciano Spalletti. Il nostro Mister, il nostro futuro 🤍🖤 ➡️ https://t.co/2SO15N0yt9 pic.twitter.com/T3wUtuqhTk…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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