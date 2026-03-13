Steeve Kango après sa première chez les pros : « Je ne suis pas là pour rigoler »

À croquer. En l’absence d’Ainsley Maitland-Niles, blessé, et de Hans Hateboer, non qualifié pour la Ligue Europa, Paulo Fonseca a choisi de titulariser le tout jeune latéral droit Steeve Kango face au Celta de Vigo , en huitième de finale aller de C3. Issu de la réserve de l’OL, le joueur de 19 ans a impressionné pour toutes premières minutes en professionnel.

Même cette première faute commise à la 2 e minute n’a pas sembler faire douter la jeune pousse rhodanienne : « Il faut montrer dès le début que même si je suis un jeune et que j’ai zéro match en professionnel, je ne suis pas là pour rigoler. Si je suis là, c’est que je le mérite », a-t-il souri après la rencontre.…

CMF pour SOFOOT.com