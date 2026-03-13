 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

beIN Sports nuit-il au football français ? Son directeur répond
information fournie par So Foot 13/03/2026 à 11:51

beIN Sports nuit-il au football français ? Son directeur répond

beIN Sports nuit-il au football français ? Son directeur répond

Une contre-attaque à montrer dans toutes les écoles. Suite à l’acquisition des droits TV de la Coupe du monde 2026 par beIN Sports au détriment de Ligue 1+, la chaîne du groupe qatari est accusée de nuire au football français .

Alors que tout semblait bouclé pour la diffusion du Mondial sur Ligue 1+, beIN Sports France est arrivée avec une offre supérieure au dernier moment . Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, n’a pas digéré ce revirement de la FIFA , affirmant que « la procédure n’a pas été loyale » en février dernier et a depuis présenté sa démission.…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les bonnes opérations de la France et du Portugal au classement UEFA
    Les bonnes opérations de la France et du Portugal au classement UEFA
    information fournie par So Foot 13.03.2026 12:57 

    Two points for Fraaaance ! À l’issue de cette semaine de huitièmes de finale aller en Coupes d’Europe, les clubs français peuvent sourire . Tandis que le PSG et Strasbourg ont emporté leur première manche, respectivement contre Chelsea et Rijeka, l’OL est parvenu ... Lire la suite

  • Álvaro Arbeloa donne des nouvelle de Kylian Mbappé
    Álvaro Arbeloa donne des nouvelle de Kylian Mbappé
    information fournie par So Foot 13.03.2026 12:34 

    Une victoire 3-0 et on en oublierait presque Mbappé. Álvaro Arbeloa a pourtant rappelé en conférence de presse qu’il y avait bien un absent de taille ce mercredi soir : Kylian Mbappé . Toujours sur les rotules à cause d’un genou à rafistoler, le capitaine des Bleus ... Lire la suite

  • Insigne : « Si Pescara se maintient et que je suis sélectionné pour la Coupe du monde, alors je pourrai arrêter »
    Insigne : « Si Pescara se maintient et que je suis sélectionné pour la Coupe du monde, alors je pourrai arrêter »
    information fournie par So Foot 13.03.2026 12:07 

    Retour vers le futur ? Voir Lorenzo Insigne enfiler la tunique de Pescara, ça procure la même sensation que lorsqu’on se rend compte d’avoir un poil blanc dans sa barbe ou d’une petite ride de plus : un petit coup de vieux. L’attaquant italien, qui a majoritairement ... Lire la suite

  • Une légende irlandaise sur le banc du Celtic ?
    Une légende irlandaise sur le banc du Celtic ?
    information fournie par So Foot 13.03.2026 11:45 

    Class Craic ! Le Celtic songerait à un Irlandais pour reprendre la tête de l’équipe : Robbie Keane . La légende de Tottenham, également passé une saison dans la capitale écossaise, serait le favori pour diriger les Bhoys après le départ du nord-irlandais Martin ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank