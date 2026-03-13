beIN Sports nuit-il au football français ? Son directeur répond

Une contre-attaque à montrer dans toutes les écoles. Suite à l’acquisition des droits TV de la Coupe du monde 2026 par beIN Sports au détriment de Ligue 1+, la chaîne du groupe qatari est accusée de nuire au football français .

Alors que tout semblait bouclé pour la diffusion du Mondial sur Ligue 1+, beIN Sports France est arrivée avec une offre supérieure au dernier moment . Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, n’a pas digéré ce revirement de la FIFA , affirmant que « la procédure n’a pas été loyale » en février dernier et a depuis présenté sa démission.…

CT pour SOFOOT.com