Une légende irlandaise sur le banc du Celtic ?

Class Craic ! Le Celtic songerait à un Irlandais pour reprendre la tête de l’équipe : Robbie Keane . La légende de Tottenham, également passé une saison dans la capitale écossaise, serait le favori pour diriger les Bhoys après le départ du nord-irlandais Martin O’Neill en fin de saison, rapporte The Guardian .

Aujourd’hui, Keano entraîne le club hongrois de Ferencváros. Les Budapestois sont leaders en championnat et toujours en lice en Ligue Europa . Tottenham avait également songé à ramener son ancienne star à la maison. Après le départ de Thomas Frank, les Spurs ont proposé à Keane de s’asseoir sur le banc jusqu’à la fin de saison . Un contrat court terme que n’a pas voulu signer l’Irlandais de 45 piges. Et heureusement vu le bourbier……

EA pour SOFOOT.com