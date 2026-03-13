Insigne : « Si Pescara se maintient et que je suis sélectionné pour la Coupe du monde, alors je pourrai arrêter »

Retour vers le futur ? Voir Lorenzo Insigne enfiler la tunique de Pescara, ça procure la même sensation que lorsqu’on se rend compte d’avoir un poil blanc dans sa barbe ou d’une petite ride de plus : un petit coup de vieux. L’attaquant italien, qui a majoritairement évolué à Naples entre 2009 et 2022, a aussi porté le maillot du club au dauphin le temps d’un prêt lors de la saison 2011-2012 . Un exercice qui s’était révélé plutôt fructueux avec 20 buts en 38 matchs.

L’international italien raconte à La Gazetta dello Sport les dessous de son retour, évoquant notamment les mots forts de Marco Verratti (légende du club qui y a investi) : « Il m’a dit : « On t’attendra jusqu’au dernier jour du mercato. » Ils n’ont pas remis en question ma condition physique et je ne me suis pas soucié du classement. D’autres clubs de Serie B m’ont contacté, mais dans cette division, je n’aurais signé qu’à Pescara. Je voulais boucler la boucle après 14 ans : l’intégration n’a pas été un problème, maintenant il faut accomplir ce miracle (le maintien). » …

SW pour SOFOOT.com