Perfect Imperfection : quand Éric chantona
information fournie par So Foot 13/03/2026 à 11:39

Le tonton terrible du foot français, Éric Cantona, sort ce vendredi son premier album. Celui qui a fait de son football un art et qui ne cesse de l’exprimer par n’importe quel autre moyen le fait cette fois en chanson et nous propose Perfect Imperfection , un album voulant s’inspirer de Nick Cave, Leonard Cohen, Bashung, Marianne Faithfull ou encore Gainsbourg. Rien que ça...

Le King est de retour. Pas Elvis, non. Ce roi-là nous a habitués à des punchlines aussi relevées que son col. Ce roi, c’est Éric Cantona. « Un artiste, c’est celui qui a le don d’éclairer une chambre noire » , philosophait-il. Un artiste, il l’a toujours été. Sur le terrain, déjà, où il illuminait le Théâtre des rêves de Manchester United dans les années 1990. Mais son art n’arrête pas aux bandes blanches qui délimitent le terrain de jeu. Des lignes, il en trace, en peint, en lit, en écrit.

Cantona a arrêté sa carrière au sommet de son art, à 30 ans, mais s’y consacre toujours à bientôt 60 piges. Jouer dans un film de Ken Loach, peindre des toiles expressionnistes ou photographier à l’argentique, monter sur scène, (tourner des pubs,) c’est ce qui a occupé Cantoche. Celui-ci ne cesse de s’exprimer, quelle qu’en soit la manière. Mais aujourd’hui, c’est vers la musique qu’il se tourne. Ce vendredi 13 mars, sort son premier album nommé Perfect Imperfection , avec comme inspirations Nick Cave, Leonard Cohen, Bashung, Marianne Faithfull ou encore Gainsbourg. Barclay étiquette le CD, mais rien à voir avec le championnat anglais qu’il a remporté à quatre reprises.…

Photo : Jason Hindley.

Par Ethan Ameloot pour SOFOOT.com

