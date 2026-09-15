Sri Lanka: la croissance ralentit à 4,2% à cause des tensions au Moyen-Orient

( AFP / IDREES MOHAMMED )

La croissance économique du Sri Lanka a ralenti à 4,2% au deuxième trimestre sous l'effet des pénuries de pétrole causée par la guerre au Moyen-Orient, selon les statistiques gouvernementales publiées mardi.

La grande île d'Asie du Sud, dont les approvisionnements en carburants dépendent totalement des importations, avait affiché un taux de croissance de 5% à la même période de 2025, et de 5,1% au premier trimestre 2026.

"Le deuxième trimestre a débuté dans une sombre perspective à cause des tensions croissantes en cours au Moyen-Orient", a relevé le Bureau des statistiques, citant "les pénuries de brut" et les "mauvaises performances du secteur du tourisme".

Depuis les premiers tirs américains et israéliens sur l'Iran en février, le gouvernement sri-lankais a augmenté de près de 50% les prix du pétrole.

Ces hausses répétées se sont répercutées sur l'ensemble des prix, notamment ceux de l'alimentation et des produits de base. L'inflation a atteint un niveau record de 8% en août dernier, très au-dessus des prévisions de la Banque centrale (5%).

Le gouvernement a averti que la prolongation du conflit dans le Golfe remettait en cause le lent rétablissement de son économie engagé après la crise financière de 2022, la pire de son histoire.

Un an plus tard, le Fonds monétaire international (FMI) lui avait accordé une aide d'urgence de 2,9 milliards de dollars, en échange d'une sévère cure d'austérité.

L'économie du pays subit en outre le choc du passage du cyclone Ditwah qui a causé en novembre dernier pour plus de 4 milliards de dollars de dégâts.