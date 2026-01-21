Sporting-PSG : les joueurs appellent à « changer des petits détails »
Comme un air de déjà-vu. Moins cinglants que Luis Enrique après la défaite du Paris Saint-Germain contre le Sporting Portugal en Ligue des champions (2-1), l e capitaine Marquinhos et Warren Zaïre-Emery se sont exprimés en zone mixte. Le Brésilien appelle à la remise en question : « Si on n’est pas efficace devant et derrière, je pense que le résultat, ça ne peut que finir comme ça. C’est à nous maintenant de travailler ça, d’améliorer ce qu’on doit améliorer. » Droit au but, comme l’ancien Marseillais Luis Suárez, bourreau du soir.
