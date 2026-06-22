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Sport Définition 2026 : le rendez-vous incontournable du sport business européen
information fournie par So Foot 22/06/2026 à 10:56

Sport Définition 2026 : le rendez-vous incontournable du sport business européen

Sport Définition 2026 : le rendez-vous incontournable du sport business européen

Après une édition 2025 record, Sport Définition revient le mercredi 1er juillet 2026 au Carreau du Temple à Paris. Networking, conférences, startups immersives : Sport Définition 2026 s’impose comme LA place forte du business sportif en Europe.

Le plus grand rassemblement du sport business en France passe à la vitesse supérieure. Fort de ses 1 600 participants, Sport Définition 2026 vise encore plus haut avec déjà plus de 2 000 inscrits plusieurs semaines avant l’événement.

Un programme centré sur trois grandes thématiques

Cette troisième édition articulera ses conférences et tables rondes autour de sujets stratégiques : la transformation du sport business mondial (nouveaux sports émergents comme le padel, le pickleball ou Hyrox, évolution des modèles économiques, nouveaux formats de diffusion), le positionnement de la France comme hub du sport business européen, et le private equity et l’investissement dans le sport.…

SF pour SOFOOT.com

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