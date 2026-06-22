France - Norvège : billetterie ouverte pour notre soirée projection !

Après le premier match à rebondissements face au Sénégal (et en attendant le 2ème match face à l’Irak ce lundi), l’équipe de France conclut sa phase de poules contre la Norvège d’Erling Haaland ce vendredi 26 juin pour savoir qui terminera à quelle place du groupe.

On ne change pas un lieu qui gagne : France – Norvège sera projeté sur l’immense écran de 4 m par 2m50 du Forum de la Bellevilloise , en placement libre, avec 150 assisses. Avec toujours quiz d’avant-match, cadeaux à gagner, chants, maillots, écharpes, lumières aux couleurs de l’équipe de France, hymne français dans les enceintes et plein d’autres surprises = l’ambiance du stade sans y être ! …

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com