Pourquoi le match France-Irak pourrait se terminer plus tard que prévu

Déjà qu’il va falloir attendre 23 heures pour voir les Bleus jouer contre l’Irak, il va en plus falloir se transformer en présentateur météo pour savoir si le match ne se terminera à l’aube à cause du ciel de Philadelphie. Le deuxième match de l’équipe de France dans cette Coupe du monde, prévu ce lundi soir, reste sous la menace des orages.

De fortes pluies sont annoncées sur la ville américaine, mais c’est surtout la foudre qui inquiète les organisateurs. Dans ce Mondial, le protocole est très clair : dès qu’un éclair est détecté dans un rayon d’environ 13 kilomètres autour du stade, le match est immédiatement interrompu et les joueurs doivent rentrer aux vestiaires. Un petit remake des matchs interminables de la dernière Coupe du monde des clubs n’est donc pas totalement à exclure.…

MJ pour SOFOOT.com