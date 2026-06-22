Un ancien international yougoslave tient des propos racistes lors de Belgique-Iran

Tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. L’ancien international yougoslave, Rade Bogdánović, reconverti consultant pour la chaîne RTS en Serbie , a tenu des propos racistes lors de la rencontre entre la Belgique et l’Iran.

Des mots intervenus après l’exclusion de Nathan Ngoy (66 e ) pour les Diables rouges « À ce niveau, être le dernier défenseur, manquer un ballon qui est immobile et se faire expulser… J’ai toujours dit que ces joueurs, et je ne suis pas raciste, mais les joueurs noirs n’ont pas la concentration pour tenir plus de 60 à 80 minutes. » …

EM pour SOFOOT.com