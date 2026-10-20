Spalletti en difficulté avec la Juve avant de recevoir Rennes

Le tatouage du logo de la Vieille Dame, ce n’est pas pour tout de suite. Luciano Spalletti , 67 ans, patauge encore avec la Juventus. Après un lourd revers 0-3 à domicile contre la Lazio, désormais co-leader de Serie A, les hommes du tacticien italien affrontent le Stade rennais jeudi en Ligue Europa, avec des doutes, beaucoup de doutes .

Les choix de Spalletti interrogent

Une huitième place en championnat, c’est loin d’être un bon début de saison pour le club aux 36 Scudetti . Avec ces résultats en dents de scie, Spalletti voit son crédit se réduire auprès de la direction. Ses choix au sein de l’effectif sont de plus en plus discutés, rapporte la Gazzetta dello Sport : « Zhegrova , écarté de la liste de l’UEFA, pensait (espérait) être titulaire contre la Lazio ; Gatti et Kelly , en Coupe d’Europe, n’ont pas fait bonne figure, en partie à cause de leur manque d’habitude à être sous les feux des projecteurs, tandis que ceux qui y sont habitués, Bremer et Lucumí , peinent à s’imposer ; Cambiaso , tantôt titulaire, tantôt sur le banc, ne retrouve pas son rythme d’antan ; Koopmeiners ne l’a jamais trouvé. » Un effectif construit de façon bancale, qui découle d’années de travail médiocre de la part de la direction, et qui manque de cohérence.…

LT pour SOFOOT.com