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Galatasaray inquiet pour la sécurité de ses supporters à Lille
information fournie par So Foot 20/10/2026 à 09:53

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Galatasaray inquiet pour la sécurité de ses supporters à Lille

Galatasaray inquiet pour la sécurité de ses supporters à Lille

La sécurité avant tout. Avant de se rendre à Lille, Galatasaray a demandé à l’UEFA des garanties sécuritaires pour ses supporters et sa délégation en vue du match contre les Lillois, ce mercredi à 18h45 en Ligue des champions.

Pas de report ni de changement de lieu demandé

Après les violences en marge des manifestations qui ont touché l’ensemble du territoire français, notamment à Lille, où des affrontements ont éclaté dans le centre-ville et laissé des images de pillage, la boutique du LOSC n’ayant pas été épargnée, le club stambouliote veut être rassuré. Selon l’agence de presse turque DHA. Le club tient néanmoins à disputer cette rencontre : il ne demande ni report ni changement de stade.

LT pour SOFOOT.com

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