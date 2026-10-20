« Si tu voles ton prochain, on te coupe les mains » : la réaction de la compagne de Theo Hernandez après le 17 octobre

« Si tu voles ton prochain, on te coupe les mains » : la réaction de la compagne de Theo Hernandez après le 17 octobre

La concurrence Digne/Hernandez n’est pas terminée. Zoé Cristofoli, qui partage la vie du joueur d’Al-Hilal Theo Hernandez, s’est exprimée sur Instagram après les débordements survenus lors des manifestations de ce week-end, comme avait pu le faire Tiziri Digne.

Choquée par les images d’une commerçante tentant de protéger sa boutique de pilleurs, l’entrepreneuse italienne a fait part de son admiration pour les méthodes saoudiennes : « Si tu voles ton prochain, on te coupe les mains. » Ça a le mérite d’être écrit noir sur blanc.…

AC pour SOFOOT.com