Buteur contre Beşiktaş, Mohamed Salah continue de flamber en Turquie
Le grand huit. Nouvelle attraction de Süper Lig depuis son arrivée à Trabzonspor, Mohamed Salah fait vibrer les cœurs en Turquie. L’ancien red a encore scoré lundi soir, scellant la victoire des siens dans un choc face à Beşiktaş (2-0). Un huitième but en autant de journée qui lui permet de trôner au sommet du classement des buteurs de son nouveau championnat.
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