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Buteur contre Beşiktaş, Mohamed Salah continue de flamber en Turquie
information fournie par So Foot 20/10/2026 à 10:38

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Buteur contre Beşiktaş, Mohamed Salah continue de flamber en Turquie

Buteur contre Beşiktaş, Mohamed Salah continue de flamber en Turquie

Le grand huit. Nouvelle attraction de Süper Lig depuis son arrivée à Trabzonspor, Mohamed Salah fait vibrer les cœurs en Turquie. L’ancien red a encore scoré lundi soir, scellant la victoire des siens dans un choc face à Beşiktaş (2-0). Un huitième but en autant de journée qui lui permet de trôner au sommet du classement des buteurs de son nouveau championnat.

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