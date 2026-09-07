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Spalletti change de discours avec Kolo Muani
information fournie par So Foot 07/09/2026 à 10:18
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Spalletti change de discours avec Kolo Muani

Spalletti change de discours avec Kolo Muani

Du bad cop au good cop . Titulaire lors des trois premières journées de Serie A, Randal Kolo Muani est toujours le numéro un dans l’esprit de Luciano Spalletti , son entraîneur. Et ce, malgré un compteur bloqué à zéro depuis son retour à la Juventus , cet été, contre au moins 38 millions d’euros.

Ce dimanche, face à l’AC Milan (1-1) , l’attaquant français n’a pas franchement fait grosse impression. Il a tout de même été impliqué, malgré lui, dans l’ouverture du score milanaise, après avoir subi une faute non sifflée au départ de l’action. Pas suffisant pour débloquer son compteur, mais assez pour que Spalletti continue de miser sur lui ? Sûrement.…

AC pour SOFOOT.com

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